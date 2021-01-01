 

Полицейские в Миннеаполисе в ходе перестрелки убили мужчину

01.01.2021, 8:36, Новости дня
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Сотрудники полиции в американском Миннеаполисе (штат Миннесота), где в конце весны вспыхнули протесты из-за гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили мужчину в ходе перестрелки, сообщают СМИ.

По словам полицейских, они пытались вечером остановить его автомобиль для проверки, однако мужчина открыл огонь. Один из сотрудников начал стрелять в ответ. Мужчина скончался, пассажирка машины не пострадала, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Star Tribune.

СМИ отмечает, что это первый в городе случай гибели человека в результате действий полиции после инцидента с Флойдом.

Глава местной полиции Медариа Аррадондо пообещал в скором времени обнародовать запись, снятую нательной камерой полицейского. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и позволить властям провести расследование.

«Как глава [полиции], я осознаю травму, которой подвергся наш город, и мы хотим сделать все возможное для поддержания мира … Наш город пережил слишком многое. Нам нужно обеспечить безопасность наших офицеров, мы должны сохранить безопасность нашего сообщества, и я говорю вам, мы должны сохранить это место преступления», – сообщил Аррадондо. Личность погибшего не уточняется, неизвестно также, был ли он афроамериканцем.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

Позже стали известны результаты медицинской экспертизы, согласно которым в организме Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннесоте, была обнаружена смертельная концентрация наркотиков, вызывавших отек легких и ставших вероятной причиной его смерти.



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