Лариса Долина впервые прокомментировала слухи о ее новом романе

01.01.2021, 8:20, Разное

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На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» главной звездой стала Лариса Долина, которая удивила поклонников своим помолодевшим внешним видом. Артистка впервые прокомментировала слухи о том, что своим преображением она обязана новому роману.

В ходе интервью для «Русского радио» Лариса Долина ответила, что не исключает того, что у нее новые отношения. От прямого комментария знаменитость ушла, но намекнула, что ее внешний вид связан с изменениями в личной жизни. 65-летняя артистка призналась, что уже давно хотела поработать над своим телом, так как выбранная профессия всегда заставляет быть в тонусе. Однако быстро преобразиться ей не удавалось, а поворотным этапом на пути к похудению стала сдача крови. Основываясь на полученных анализах, врачи внесли коррективы в питание Ларисы Долиной.

Кроме этого, певица призналась, что хорошо выглядит она благодаря мужчинам, которые ее постоянно окружают. Артистку всегда поддерживают и вдохновляют на преображения друзья и танцоры из коллектива. Лариса Долина трижды пыталась построить личное счастье в официальном браке. Первый раз звезда вышла замуж за джазового музыканта Анатолия Миончинского. Она подарила возлюбленному дочь Ангелину, которая сделала исполнительницу бабушкой. Второй союз с бас-гитаристом Виктором Митязовым был недолгим, а третий раз артистка пошла под венец с продюсером Ильей Спицыным.