 

Любовь Успенская рассказала о болезни: «Сильно ухудшилось самочувствие»

01.01.2021, 8:20, Разное
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Любовь Успенская пояснила о сильном ухудшении ее самочувствия. Как оказалось, у нее высокая температура, из-за чего звезде пришлось сделать тест на коронавирус.
Любовь Успенская активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram, делясь с подписчиками событиями и впечатлениями из своей творческой и личной жизни. В этот раз 66-летняя исполнительница пояснила о заболевании, королева русского шансона слегла с высокой температурой.

Успенская призналась фолловерам, что после стремительного ухудшения ее состояния она не знала, что предпринять. Из-за распространившегося по всему миру Covid-19, она вынуждена была проверится на наличие в организме клеток вируса. К счастью, тест дал негативный результат, а значит, у Успенской нет коронавируса. Это успокоило артистку, при этом уточнять, какой же все-таки диагноз ей был поставлен врачами, знаменитость не стала.

Как и многие россияне, певица готовится ко встрече Нового года. В дом к Любови Успенской придут гости, потому она предвкушает веселое празднование. На странице аккаунта селебрити опубликовала снимок, на котором она предстала в соблазнительном наряде. На певице надето кружевное платье, а норковая шубка кокетливо приспущена на плече. Многочисленные фанаты артистки обрадовались тому, что их кумир избежала заражения Covid-19. В комментариях они пожелали ей здоровья и долгих лет жизни и железных нервов.



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