Мнение: О фееричном крахе доллара: готовьтесь

01.01.2021, 7:56, Разное

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Можно не сомневаться, центральные банки развитых стран уже приняли превентивные меры. И как раз по этой причине нужно готовиться к самому худшему сценарию.

А по таким сценариям мастер у нас – кто?

Правильно, датский Saxo Bank, который регулярно готовит и раз в год обнародует «шокирующие прогнозы» для мировой экономики. Собственно, есть несколько примеров, как реальность превзошла ожидания скептиков. Поэтому лучше взглянуть внимательно.

По одному из шокирующих прогнозов Saxo, после 2011 г. китайцы выпустят стабильную криптовалюту, цифровой юань, который будет обладать очень высокой стабильностью для привлечения инвесторов. Инвесторы расценят это как открытость китайского рынка и положительно воспримут предложение. Доллару придётся столкнуться с резко выросшей конкуренцией на новом этапе потенциальной войны китайцев и американцев. И #КНР в настоящее время проводит внутреннее закрытое тестирование цифрового юаня в различных городах, однако точного графика его выпуска нет.

На деле, #Китай является одним из мировых лидеров в разработке собственной цифровой валюты, которая может быть доступна для использования даже без сотового сигнала и выхода в интернет. Как показывает практика, как минимум несколько предсказаний Saxo обычно сбываются.

Сбудется ли это?

Помимо общей инерции предпочтений финансовых агентов, против юаня играет узость и слабость валютного рынка Китая. А также отсутствие правильных методов регулирования современных цифровых продуктов. Ему придётся дорого оплачивать неудачи.

А вам?

В чём профиль тех, кто готов опуститься на уровень просто всем

Так что надо изменить Китаю?