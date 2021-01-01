Премьер Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски

01.01.2021, 7:52, Новости дня

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Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом на русском языке.

«Желаю вам спокойных праздников в кругу самых близких, – сказал он в распространенном видеообращении. – А также крепкого здоровья, искренней радости и уверенного успеха на весь Новый год!».

Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский, однако русским языком владеет порядка двух третей населения республики, передает ТАСС

Ранее президент Молдавии Майя Санду, которая в декабре приняла присягу и вступила в должность, обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском.