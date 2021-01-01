Экономисты дали прогноз по курсу рубля на 2021 год

01.01.2021, 7:52, Новости дня

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В 2021 году российская валюта сможет избежать сильных колебаний, уверен советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов.

По словам эксперта, в 2020 году рубль в среднем по отношению к американскому доллару обесценился на 11%. В кризис 2008 года этот показатель доходил до 47%.

«Мы видим, что курс рубля в последнее время имеет тенденцию к укреплению. Это означает, что иностранные инвесторы начинают переходить обратно в российские активы. Следующий год, я думаю, будет гораздо более стабильным», – передает слова Улатова канал «360».

Он отметил, что курс рубля определяют несколько факторов, в частности, среднегодовая цена на нефть. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м она уменьшилась примерно на 35%, однако при «существенном обесценивании» поведение рубля было достаточно стабильным.

«Связь с нефтью уже не такая сильная, как была в кризис 2008 года. Во-вторых, в последнее время рубль начал опять укрепляться, так как цена на нефть стала расти, и уровень неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом тоже стал меняться», – добавил советник по экономике ЕФСР.

Улатов считает, что в 2021 году цены на нефть будут меняться не так сильно. Открытым остается вопрос санкций против России. «Здесь нужно обратить внимание и на то, как будет проходить третья волна коронавируса. (…) Ввиду того, что все верят, что вакцинация начнется, фактор коронавируса будет все меньше влиять на поведение инвесторов», – отметил эксперт.

Экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев спрогнозировал, что среднегодовой курс на 2021 год будет на уровне 80 рублей за доллар.

«Есть три фактора, исходя из которых надо смотреть, что будет с курсом: цены на нефть, санкции и состояние экономики», – рассказал Николаев Ura.ru. Экономист полагает, что цена на нефть в 2021 году не превысит 50 долларов за баррель.

Николаев считает, что рубль в 2021 году будет ослаблять позиции из-за новых американских санкций. «С приходом к власти администрации [президента США Джо] Байдена санкционное давление усилится», – поделился своим мнением специалист.

В свою очередь доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в разговоре добавил, что в следующем году нет оснований надеяться на рост рубля. «Тенденция [на снижение курса рубля] длится уже 20 лет, и не ожидается никаких изменений», – сказал эксперт. Однако точный курс российской валюты спрогнозировать сложно, сказал он.

Ранее Герман Греф сообщил, что Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти – более 50 долларов.