Ученые назвали пять продуктов, которые могут вызвать мигрени

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01.01.2021, 7:28, Разное
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Мигрень доставляют людям больший дискомфорт, чем обычная головная боль, так как она отличается изнурительностью и мешает заниматься привычными делами. Ученые назвали пять продуктов, которые могут вызвать это состояние.
При мигрени обычно ощущают в висках пульсирующую боль, чувствительны к свету, запахам и звукам. Кроме этого, могут наблюдаться нарушения зрения, тошнота и рвота. Специалисты отметили, что есть некоторые продукты питания, употребление которых может спровоцировать мигрень. Они являются своеобразными триггерами и оказывают негативное воздействие на мозг.

Людям, которые склонны к мигрени, следует быть внимательными к продуктам, содержащим кофеин. Речь идет не только об чашке кофе утром, так как чрезмерное употребление кофеина или полный отказ от него, могут вызвать приступы сильной головной боли.

Американские исследователи пришли к выводам, что при уменьшении потребления соли снижается не только кровяное давление, но и количество возможных приступов мигрени. Также следует отказаться от выдержанных сыров, так как они содержат тирамин, который резко сужает и расширяет сосуды, что приводит к мигрени. Аналогичное действие оказывает ряд пищевых консервантов, содержащиеся в магазинных колбасах и беконе.

Люди, которые страдают от мигрени, часто сознательно отказываются от алкогольных напитков. Дело в том, что спиртное в 35% случаев становится триггером. Особенно это касается употребления красного вина. Также исследователи установили, что причиной изнурительных головных болей может стать сахарозаменитель аспартам.



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