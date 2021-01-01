Медики назвали полезную для сердца диету

01.01.2021, 7:28, Разное

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Зарубежные медики назвали самую полезную диету для здоровья сердца. Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний помогут овощи и фрукты.

Эксперт по здоровому питанию Соня Ангелоне отметила, что основой заболеваний сердца и сосудов зачастую является воспаление. Поэтому

нужно минимизировать употребление термически обработанной пищи, фастфуда, сладостей, а увеличить количество продуктов, содержащих клетчатку. В рационе должны присутствовать не только растительная пища, которая славится полезными веществами и антиоксидантами, но и цельнозерновые продукты, семена, орехи, фасоль и бобовые.

В таком рационе находятся под запретом жирные продукты животного происхождения. В результате нескольких исследований было выявлено, что за счёт подобного питания у пациентов нормализовался уровень холестерина, стабилизировалось артериальное давление, а также улучшилась работа сердца и ЖКТ. Вдобавок ко всему, диетологи рекомендуют употреблять рыбу, птицу без кожи и оливковое масло, что тоже полезно для здоровья.

Консультант по здоровью Крис Розенблум считает, что питание – это один из главных видов борьбы с заболеваниями сердца и сосудов. Однако одного лишь соблюдения сбалансированной диеты недостаточно, необходимо вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом, информирует РИА Новости.