Гинцбург исключил продажу препарата от COVID-19 на основе антител в аптеках

01.01.2021, 7:00, Новости дня

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Новый препарат на основе антител, который можно использовать для лечения коронавируса, нельзя будет приобрести в аптеках, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», – рассказал РИА «Новости» Гинцбург.

По его словам, антитела должны вводиться исключительно внутривенно. Он уточнил, что другие формы применения препарата не принесут пользы.

Ранее сообщалось, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил грант на разработку вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител. Аналогичным препаратом лечился действующий президент США Дональд Трамп, когда инфицировался COVID-19.

Гинцбург сообщал, что российское лекарство от коронавируса на основе антител будет применяться как капельница, эффект от него должен появиться через 7-10 дней.