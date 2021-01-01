Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19

01.01.2021, 7:00, Новости дня

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На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней.

«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева.

Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».