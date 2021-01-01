 

Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год

01.01.2021, 7:00, Новости дня
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Продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также музыкальные критики поделились любимыми песнями, под которые лучше встречать Новый год.

Пригожин рассказал, что любимой новогодней песней для него является знаменитая Jingle Bells. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», – рассказал продюсер Ura.ru. Основатель музыкального YouTube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует послушать разные варианты Jingle Bells, в частности, в исполнении группы Austrian Death Machine.

Оба продюсера согласились, что новогоднее настроение дарит песня «В лесу родилась елочка».

Автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует послушать композицию «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников, знаменитого советского коллектива, звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», – поделился эксперт.

Новогодней классикой, по мнению Пригожина и Дробыша, уже стала песня группы ABBA Happy New Year. Дробыш также добавил в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas.

Пригожин в свою очередь посоветовал встречать Новый год под песню своей супруги Валерии Merry Christmas To The World, которая в 1998 году стала саундтреком к телефильму режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand».

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предложил под Новый год включить песню Эдуарда Хиля «Зима». Также критики советуют послушать знаменитые новогодние песни в современной обработке. Так, Рудченко советует ознакомиться с ремиксом песни Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» «Пять минут», который сделал диджей Грув (Евгений Рудин). 

О классике рока советует не забывать музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песня группы Queen Thank God It’s Christmas известна не всем, но ее стоит послушать.

В список новогодних песен вошли также композиция группы «Дискотека авария» «Новогодняя»; песня 60-х годов «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка», а также трек Верки Сердючки (Андрей Данилко) «Елки».



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