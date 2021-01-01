 

Украина запретила ввоз российских «пропагандистских» книг для детей

01.01.2021, 6:08, Новости дня
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Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2020 году запретил ввоз в страну российских книг из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».

Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева, передает «Интерфакс-Украина». 

Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова.

Также на Украине признали, что 18 российских книг направлены на «ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды». Совокупный тираж составил 45 тыс. экземпляров.

В январе сообщалось, что Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году запретил ввозить из РФ 151 издание общим тиражом около 1 млн экземпляров из-за «антиукраинского содержания». 



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