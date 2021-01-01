Алиев анонсировал скорое создание турецко-российского центра в Карабахе

01.01.2021, 6:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Совместный центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе РФ и Турции будет создан в ближайшие 10-14 дней, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

«Думаю, центр начнет (работу) в ближайшие 10 дней, две недели. Турция готова к деятельности, находится в постоянном контакте с российской стороной», – передает слова Алиева РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что «есть опасности и угрозы, несмотря на окончание войны в Карабахе».

«Параллельно мы придаем большое значение формированию коридора Азербайджан, Армения и Турция, даны первичные указания. В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией. Уже готовится технико-экономическая основа, за короткое время была проложена дорога из Горадиза до Зангилана, я сам ехал по этой дороге, очень удобно, можно проехать с высокой скоростью», – добавил глава Азербайджана, уточнив, что строительство железной дороги займет максимум два года.

«Но наша мысль состоит в том, чтобы не ждать этих сроков, перевозки могут осуществиться до Горадиза по железной дороге, потом с помощью крупнотоннажных машин. Это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении. Тем самым будет реализовано открытие Нахичеванского коридора, что является важной частью трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября», – сказал Алиев.

Ранее главы спецслужб Азербайджана и Армении Али Нагиев и Армен Айвазян на встрече в Москве при посредничестве директора ФСБ РФ Александра Бортникова отметили важность создания канала связи для обмена информацией.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.