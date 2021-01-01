Украина заявила, что РФ «не дождется» ее смерти

01.01.2021, 6:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется» этого, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина «будет принадлежать к западному миру», и РФ следует смириться с этим.

«России надо отдать должное – она умеет играть вдолгую… РФ всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой – не дождетесь», – сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.

По его мнению, что Украина «будет принадлежать к западному миру», и РФ следует смириться с этим. Также он заявил, что Киев постоянно работает над «деоккупацией» Донбасса и Крыма. При этом страна должна быть готова к возвращению регионов.

«Наша задача заключается в двух вещах. Первая – мы должны ежедневно работать, чтобы этот момент приближать. И вторая – мы должны быть полностью готовыми этим моментом воспользоваться. Вот завтра, ладно, мы довели Россию «до ручки» и они говорят: все, мы ушли из Крыма… Ну, сложилась такая ситуация. Готовы ли мы полноценно сразу на всех уровнях политической, общественной и экономической жизни туда вернуться? Готово ли украинское государство? А должно быть готово», – сообщил министр.

Также глава МИД добавил, что должна лежать «папочка», где пошагово каждый орган власти должен знать, что он должен делать по «возвращению» в Крым.

В среду Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что обещание киевских властей сделать крымскую тему «адской» для РФ напоминает басню «Слон и Моська». По его словам, «Кулеба – это Наполеон, только в психиатрической больнице».