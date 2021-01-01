 

Мнение: Без иллюзий!

01.01.2021, 4:54, Разное
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Ура!! Да здравствует новый год! Предыдущий лишил нас множества иллюзий – и в этом была его великая очистительная сила. В новый мы должны бы, по идее, вступить значительно более адекватными реальности – и в этом будет залог всех успехов в году наступившем. Главное, что стало ясно в 2020 “проклятом” году – что кривая нас не вывезет. Кривая нас скорее закопает – поэтому вывозить придется самим.

Больше нету веры в будущее – и это прекрасно. Будущее показало в 2020-м свой страшный оскал – и мы, слава богу, уже хотя бы знаем, чего ждать впереди. А кто предупрежден – тот, как известно, вооружен!

Погуляем напоследок – уже под замком, но пока не в намордниках. Когда еще доведется…

2021-й – приди! Мы ждем тебя – и просто так, голыми руками, ты ты нас уже не возьмешь. Мы готовы. Не все доживут до 2022, как не все пережили 2020-й. С глумливой улыбкой идиота над планетой поднимается Моргенштерн. Скрыться больше не удастся – надо выходить на свет.

Да здравствует солнце! Да скроется тьма.

Источник: Размышления вольного социолога



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