 

Состав охраны Байдена решили изменить из-за сторонников Трампа

01.01.2021, 4:24, Новости дня
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Состав Секретной службы США, выполняющей функцию охраны президента и его резиденции, изменят с приходом на должность Джо Байдена, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По информации газеты Washington Post, частично смена кадров вызвана тем, что демократы знают о сторонниках Дональда Трампа среди предыдущего кадрового набора, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что при выборах нового главы государства состав, как правило, меняется, однако в этот раз перестановки будут масштабнее из-за опасений новой администрации. Также издание сообщает, что Байден, как Билл Клинтон после президента Джорджа Буша, не доверяет агентам, приближенным к Трампу.

Представительница Секретной службы Кэтрин Милоан заявила, что ведомство остается верным принципам аполитичности.

«Секретная служба США обладает уникальными полномочиями по обеспечению защиты назначенных лидеров США и других стран мира и остается неизменно приверженной стандарту высокого качества в этих операциях, является полностью аполитичной и несвязанной с политическими партиями охраняемых лиц», – отметила Милоан.

В свою очередь один из бывших руководителей Секретной службы считает разумными перестановки в охране Байдена, так как новому президенту будет комфортнее работать «с людьми, которых он знает».

Ранее Байден заявил, что политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США. 

Напомним, СМИ сообщали, что чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты выборов.По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.



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