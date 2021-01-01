Умер французский актер Робер Оссейн

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01.01.2021, 4:24, Новости дня
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Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет в больнице, причиной смерти стали проблемы с дыханием, сообщили в его семье.

Актер умер через несколько часов после своего дня рождения. 30 декабря Оссейну исполнилось 93 года, передает ТАСС. 

Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака в знаменитой французской киносаге «Анжелика – маркиза ангелов». Всего он снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении.

Оссейн был удостоен звания командора ордена Почетного легиона. Он был большим поклонником русского искусства и другом России.



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