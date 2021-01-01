 

Россияне выбрали название для Единой дальневосточной авиакомпании

01.01.2021, 4:24, Новости дня
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На Дальнем Востоке завершилось электронное голосование, в ходе которого было выбрано название для Единой дальневосточной авиакомпании. Жители региона решили сохранить для компании название «Аврора», сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Конкурс стартовал на сайте aviadv.ru 21 декабря и завершился 31 декабря, в последний день года. За эти дни платформу для голосования посетили более 24 тыс. человек, а 11,8 тыс. проголосовали или предложили свои варианты. Всего вариантов оказалось свыше 1,2 тыс., абсолютное большинство голосов набрала «Аврора», передает РИА «Новости».

«Это название действующего авиаперевозчика, символизирующее утреннюю зарю – ее дальневосточники встречают первыми в нашей стране», – подчеркнули в пресс-службе.

В топ-5 названий вошли также «Дальавиа», «Дальний Восток», «Тайга» и «Крылья Востока». В свою очередь самыми активными участниками голосования оказались жители Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей.

«Для Дальнего Востока создается единая авиакомпания. Это делается для того, чтобы развивалась маршрутная сеть, чтобы не приходилось летать в соседние регионы через Москву. К 2025 году объем перевозок на Дальнем Востоке должен вырасти в три раза. Владельцами авиакомпании станут все 11 регионов ДФО. И мы хотели, чтобы в создании этой авиакомпании приняли участие все жители Дальнего Востока. Именно поэтому появилась идея дать возможность людям самим выбрать название будущей авиакомпании», – сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Также в министерстве отметили, что конкурс привлек внимание и профессиональных летчиков: организаторы голосования уже получили несколько резюме от пилотов, которые готовы к работе в новой авиакомпании. Среди участников конкурса проводился розыгрыш пяти сертификатов на бесплатный перелет по маршрутной сети «Авроры».

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников.



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