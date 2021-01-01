 

Путин освободил Виктора Гриня от должности замгенпрокурора

01.01.2021, 4:20, Разное
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Президент РФ Владимир Путин освободил заместителя генерального прокурора Виктора Гриня от занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в указе.

Гринь занимал должность замгенпрокурора с 2006 года, 1 января 2021 года ему исполнится 70 лет. Это предельный возраст для этой должности.

В декабре заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, так как выводы следствия «не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего».

Однако уже в августе Гринь, как отмечал адвокат Алексеей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Крестины Хачатурян, «молча утвердил обвинение, которое несколько месяцев назад отказывался подписывать в таком виде».

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Источник: Новая газета



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