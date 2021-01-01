Маша Вебер поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

01.01.2021, 3:34, Разное

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Артистка воспитывает с мужем сына Оскара. В недавнем интервью Маша Вебер рассказала об увлечениях подростка. По словам звезды, ее наследник любит прыгать на батуте, занимается настольным теннисом и катается на сноуборде. В то же время мальчик успевает хорошо учиться, он приносит домой только “четверки” и “пятерки”.

Маша Вебер очень любит сына, но родить еще одного ребенка она не готова. Певица боится, что беременность и роды будут отнимать у нее много сил, а она хочет дальше строить музыкальную карьеру: записывать новые песни и выпускать альбомы. Возлюбленный знаменитости поддерживает ее решение.

Предстоящие праздники исполнительница отметит в кругу любимых мужчин. Поздравление с Новым годом смотрите эксклюзивно на сайте “Дни.ру”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)