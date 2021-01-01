Трамп оспорил в Верховном суде результаты выборов в Висконсине

01.01.2021, 3:32, Новости дня

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Президент США Дональд Трамп, не признавший поражения на выборах главы государства, обратился с апелляцией в Верховный суд для обеспечения честности волеизъявления в штате Висконсин.

«Президент Дональд Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США с целью обеспечения честности выборов в Висконсине», – передает сообщение предвыборного штаба политика ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что выборы в США оказались сфальсифицированы, они не соответствовали даже уровню стран третьего мир.

Напомним, сенатор Джош Хоули намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов. До этого генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Верховный суд США отклонил иск Техаса.