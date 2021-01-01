Общество: 2021 год изменит и пенсии, и правила работы

01.01.2021, 3:32, Новости дня

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Традиционно с 1 января вступают в силу целый ряд изменений в законодательстве, затрагивающий материальное благополучие и бытовую жизнь россиян. На этот раз изменения касаются пенсий (они увеличатся), статуса удаленной работы (он будет узаконен), и даже таких повседневных обстоятельств, как порядок приготовления шашлыков на даче.

Необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян, отметил президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Профсоюзный лидер обратил внимание главы государства на вопрос о приостановленной индексации пенсий для этой категории граждан. Он попросил Путина вновь вернуться к этой теме и поручить правительству рассмотреть этот вопрос.

Если решение будет принято, то это станет еще одной переменой в жизни российских пенсионеров в новом году. Пока же перечислим то, что гарантированно ожидает наших граждан в 2021-м.

Пенсии подрастут

С Нового года вырастут страховые пенсии для неработающих граждан на заслуженном отдыхе. 1 января произойдет индексация пенсий на 6,3%. В результате этого повышения средний размер выплат должен составить 17,4 тыс. рублей в месяц, сообщили в Пенсионном фонде России. По расчетам ведомства, получателями станут более 36 миллионов россиян.

«С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии – они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии… Пока это 2,6%, но показатель еще может быть скорректирован», – сообщила еще в ноябре в интервью «Парламентской газете» сенатор Елена Бибикова, зампред профильного комитета верхней палаты по социальной политике.

На 3,7% с 1 января пересчитают выплаты столичным пенсионерам. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, минимальная пенсия составит 20 тысяч 222 рубля для тех, кто живет в столице не менее десяти лет. Власти обещают проиндексировать пенсии и в некоторых регионах, в том числе в дотационных­ – например, в Чечне и Курганской области.

Зарплаты проиндексируют, пособия начнут выводить в «Мир»

С января изменения в лучшую сторону почувствуют работающие россияне, в том числе бюджетники. Напомним, что был установлен новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 12 792 рубля. По статье 133 Трудового кодекса, работодатель не может платить сотрудникам, которые трудятся на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ. Руководство государственных и муниципальных структур обязано проиндексировать жалованье своим работникам с учетом роста инфляции.

Прочие работодатели, в том числе хозяева коммерческих фирм, обязаны производить индексацию согласно правилам, установленным коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами (ЛНА), отметила агентству «Прайм» руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская.

Повышается налог с доходов физических лиц (НДФЛ) – но это в случае, если доходы человека превышают пять миллионов рублей в год. В остальных случаях остается прежняя шкала в 13%. Фирмам IT-сферы снизят налог с прибыли с 20% до не превышающего 3%.

В 2021 году Министерство труда и соцзащиты даст старт своему пилотному проекту по освобождению работодателей от выплаты больничных, декретных пособий, очередных и внеплановых рабочих отпусков. В рамках этого проекта Фонд социального страхования (ФСС) будет перечислять вышеперечисленные выплаты гражданам на карты «Мир». В эксперименте должны принять участие Москва, Петербург, Московская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский и Пермский края, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Механизм прямых выплат позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС. Это гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя, полагают в Минтруде. Как отмечают в ведомствах, такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам.

Работающим на «удаленке» гарантируют выходные

С 1 января войдет в правовое поле удаленная работа, которая стала привычным делом для очень многих россиян в коронавирусном 2020-м. Ранее «удаленка» считалась уделом только фрилансеров – «вольных художников», которые работают по срочным договорам. Такой труд регулировали по нормам закона о самозанятых.

Когда же во время пандемии на удаленный режим стали массово переводить и штатных сотрудников, возникло множество проблем. Например, возник вопрос, как высчитывать рабочее время. Как отмечали эксперты по рынку труда, многие работодатели сочли, что раз их сотрудники работают из дома, ему не нужны фиксированные выходные – и тем более им не надо платить за переработку.

С началом нового года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые делают «удаленку» синонимом уже имеющегося правового понятия «дистанционная работа». Если сотрудник часть работы делает дома, а часть в офисе, то это будет считаться комбинированной занятостью. Трудовые отношения с тем, кто находится в удаленном режиме, оформляются в стандартном порядке. Работодатель обязан обеспечивать его всем необходимым, оплачивать сверхурочное время. «Удаленщик» же обязан регулярно сообщать начальству о своем нахождении на рабочем месте или же нетрудоспособности по тем или иным причинам.

Женщины могут стать машинистами электричек

Минтруда, не дожидаясь Международного женского дня, сделало подарок сторонницам равноправия. С 1 января заработает пересмотренный перечень тех профессий, где по соображениям охраны здоровья ограничивали женщин. В ранее действующем списке было 450 работ, то в обновленном – всего сотня.

В частности, отныне представительницам прекрасного пола можно занимать должности машиниста электропоезда, включая скоростные составы «Ласточка» и «Сапсан». Из перечня, вопреки старой морской примете, убрали такие специальности, как матрос и боцман. При этом по-настоящему физически тяжелые профессии и потенциально вредные работы (связанные, например, с трудом в литейном цеху, первичной обработкой хлопка и кож и т. п.) остались в черном списке. Полный перечень доступен на сайте министерства, где опубликован соответствующий приказ. Опасность той или иной профессии для женщины определяет специальная комиссия – на месте работы.

Курильщикам придется следить за собой даже на балконе

В новом году закон усложнит жизнь людям, приверженным одной из самых распространенных вредных привычек. С 1 января вступят в силу новые правила противопожарного режима, и в число мест, где запрещено курение, включаются объекты здравоохранения, образования и транспорта.

Как отмечает ТАСС, сейчас запрет курения в больницах, поликлиниках, образовательных заведениях, аэропортах, на вокзалах и поездах закреплен в законе «Об охране здоровья граждан», за его нарушение грозит штраф от 500 до 1500 рублей (по статье 6.24 КоАП). Но с нового года за курение на таких объектах может грозить ответственность и по другой статье – «Нарушение требований пожарной безопасности», а за это грозит более серьезный штраф: от двух до трех тысяч рублей.

В целом запрет не будет действовать лишь в специально отведенных для этого местах (курительных комнатах), на открытом воздухе не менее чем в 15 метрах от общественных учреждений, остановок транспорта, спортивных и культурных объектов. Можно будет курить «в изолированном жилом помещении личного пользования», но здесь тоже есть тонкость. На балконе курение разрешено, но за обнаруженную непогашенной сигарету вам может грозить штраф. Как и за горящие свечи, оставленные на балконе без присмотра.

Дачные шашлыки введут в рамки

Новые правила пожарной безопасности коснутся и дачников. Точнее, на территории частных домов, «расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, если пламя окажется ближе пяти метров к любой постройке. Как пояснили в МЧС, это правило распространяется и на разжигание мангалов. В том числе запрещается «сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия». Напомним, что по нормам, действовавшим до 1 января 2021 года, разводить костры, а также сжигать мусор и траву, запрещалось только на землях общего пользования населенных пунктов.

Еще одно положение новых правил противопожарного режима запрещает оставлять без присмотра в жилых домах источники огня: свечи, керосиновые лампы, а также – о чем говорилось выше – непотушенные сигареты. Кроме того, запрещается устанавливать в жилых домах металлические печки кустарного производства.

На экзаменах в ГИБДД «площадку» совместят с «городом»

В апреле перемены будут ожидать будущих водителей. В автошколах отменят отдельный экзамен по вождению на площадке – когда на закрытой территории ученик показывает, что умеет трогаться с места, разворачиваться, совершать подъем и парковаться. Как пояснили в ГИБДД, отмена этого экзамена позволит автошколам уделить больше внимания обучению езде в городе. Именно неопытные водители, выезжая на улицы, чаще всего попадают в аварии, уточняют в ГИБДД. Теперь «площадку» совместят с «городом».

Но для соискателей прав на вождение мотоцикла или мопеда (категория А) отдельный экзамен по площадке остается. Кроме того, больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, то есть натаскать кандидатов в водители на соответствующий маршрут станет невозможно. Будет установлен перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Но заранее экзаменационный маршрут известен не будет.

Россияне получат новые госуслуги не выходя из дома

Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности с 1 января переходит в цифровой формат. Ожидается, что получение необходимых документов займет меньше времени, чем это было раньше, а сам процесс станет максимально прозрачным

«Лицензии будут выдавать в электронном виде, и главное – вся информация о них будет открыта и общедоступна»,

– говорил по этому поводу глава правительства Михаил Мишустин. Новый порядок относится к лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности, производству лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисному обслуживанию. «Получение необходимых документов займет меньше времени, чем это было раньше, а сам процесс станет максимально прозрачным», – пояснял Мишустин.

Кроме того, опекуны и попечители смогут теперь оформлять пособия для своих подопечных через портал госуслуг. Для получения любых мер социальной поддержки гражданам не придется предоставлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Чиновники будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

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