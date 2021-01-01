Генсек НАТО отказался считать Россию «непосредственной угрозой»

01.01.2021, 2:40, Новости дня

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НАТО не видит в РФ источник непосредственной военной угрозы для альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от РФ в форме военного нападения», – передает слова генсека НАТО ТАСС.

«Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей – Грузии и Украины», – добавил Столтенберг.

Напомним, НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.