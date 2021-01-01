 

Генсек НАТО отказался считать Россию «непосредственной угрозой»

01.01.2021, 2:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

НАТО не видит в РФ источник непосредственной военной угрозы для альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от РФ в форме военного нападения», – передает слова генсека НАТО ТАСС.

«Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей – Грузии и Украины», – добавил Столтенберг.

Напомним, НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Глава Пентагона назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия»

16.11 / В США уверены — Пекин наращивает ядерный арсенал, чтобы догнать Москву и Вашингтон

12.08 / Порошенко обратился к Лукашенко

26.07 / Новая книга о принце Гарри подняла тему конфликта в королевской семье

06.09 / Умер кардинал Римско-католической церкви Украины Яворский

29.06 / Футбольная “Барселона” может досрочно уволить тренера Сетьена

13.07 / Mallorca Zeitung – сотни немецких туристов в Испании пьют и гуляют, будто никогда не слышали о пандемии

17.11 / Кадыров велел заменить изображения героев Marvel национальными героями Чечни

23.07 / Мишустин анонсировал нацпроект по внутреннему туризму

26.09 / Первый российский рейс приземлился в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска