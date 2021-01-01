Генсек НАТО отказался считать Россию «непосредственной угрозой»
01.01.2021, 2:40,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
НАТО не видит в РФ источник непосредственной военной угрозы для альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point.
«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от РФ в форме военного нападения», – передает слова генсека НАТО ТАСС.
«Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей – Грузии и Украины», – добавил Столтенберг.
Напомним, НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года.
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.
Смотреть комментарии → Комментариев нет