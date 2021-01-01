Венгрия отказалась от закупок российской вакцины

01.01.2021, 2:40, Новости дня

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Венгрия решила отказаться от закупок у РФ вакцины от коронавируса, передает Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра. По его словам, страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая.

По данным Reuters, причиной такого решения являются «недостаточные мощности по производству вакцин», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов. Так, накануне сообщалось, что Алжир решил закупить «Спутник V», а в Гвинее уже началась вакцинация «Спутником V».

30 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в РФ произведено более 2 млн доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, до конца года в гражданский оборот поступит более 1 млн доз.