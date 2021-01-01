 

Грузия похвалилась своей ролью в снижении «зависимости» Европы от российского газа

01.01.2021, 2:40, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в связи с началом поставок газа Азербайджана в Европу в том числе через территорию Грузии сообщил о роли его страны в снижении «зависимости» стран континента от российского газа. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Начало поставок Гахария назвал «шагом вперед на направлении энергобезопасности» и отметил, что будут развиваться маршруты газовых поставок в Европу из региона, проходящие через Южный Кавказ и Турцию.

Также глава правительства республики сказал, что азербайджанским газом будет пользоваться балканские страны, которые «критически зависимы от импорта из России». «Южный газовый коридор» обеспечит поставки азербайджанского газа в Турцию и страны Европейского объединения через территории Грузии, Турции, Греции и Албании, им будут пользоваться Турция и семь стран ЕС», – отметил Георгий Гахария.

Также отмечено, что Грузия будет значительно удовлетворять свои потребности в газе по более дешевым ценам, а еще 5% получать за транзит.

По мнению премьера, речь идет и о политическом эффекте для Грузии, которая до сих пор обеспечивала поставки азербайджанского газа в Турцию, а российского – в Армению. «Грузия отныне формируется как игрок международного масштаба», – сообщил премьер-министр, отметив, что пропущенный транзитом через его страну газ сыграет значительную роль в диверсификации рынка энергоносителей в ЕС и в повышении уровня безопасности поставок.

Ранее минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. Поставки рассчитаны на 25 лет, они предусматривают экспорт более 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу. 8 млрд кубометров получит Италия, 2 млрд кубометров будут получать поровну Греция и Болгария, остальные объемы – «прилегающие рынки».



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