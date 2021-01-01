Зеленский: Я хочу сказать в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать: “Крым – это Украина” не в интернете, а на песке на пляже в Ялте

01.01.2021, 2:38, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении сказал, что надеется на наступление мира на Донбассе и на возвращение Крыма в состав Украины.

“Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А хочу сказать на [улице] Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать: “Крым – это Украина” не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты. Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже. Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы”, – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в 2021 году украинцы будут отмечать 30-летие своей независимости.

“Мы – великий народ. У нас есть храбрость [князя] Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть [Тарас] Шевченко. Более того – у нас есть два Шевченко! И быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во все последующие годы в этот же день и время мне не было стыдно смотреть вам в глаза”, – добавил президент.