Украинцы объявили войну Деду Морозу

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01.01.2021, 1:48, Новости дня
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Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем».

Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости».

В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.

Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.

«Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они.

Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.



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