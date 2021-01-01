 

Испания и Британия достигли соглашения по Гибралтару

01.01.2021, 1:48, Новости дня
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Испания и Великобритания достигли соглашения о статусе Гибралтара после выхода Британии из ЕС, сообщила глава испанского МИДа Аранча Гонсалес Лая.

Сообщается, что соглашение было достигнуто в полночь 31 декабря. «Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара», – передает слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Соглашение позволяет «применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта». «Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить «забор» между двумя территориями», – добавила глава МИД Испании.

«Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания», – подчеркнула Гонсалес Лая.

Напомним, Испания и Великобритания уже более 300 лет ведут спор по поводу Гибралтара. Ранее в ходе референдумов около 99% гибралтарцев решили остаться в составе Британии. Согласно Конституции, законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Однако Испания не теряет надежды установить суверенитет над этой территорией. В 2018 году сообщалось, что соглашение, достигнутое об условиях Brexit, исключает Гибралтар из общих переговоров между Евросоюзом и Великобританией. 24 декабря 2020 года Брюссель и Лондон договорились о партнерстве и свободной торговле после Brexit.



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