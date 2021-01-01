Зеленский: В этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились: супергерои существуют

01.01.2021, 1:46, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский в начале своего новогоднего обращения заявил, что решил на этот раз обратиться к нации “понятными” словами.

Обращаясь к группе детей, он сказал, что все то, что сейчас строится в Украине, делается на благо подрастающего поколения.

“Каким же был этот год? В нем были слезы от боли и слезы от гордости. Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, что мы никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать. 2020-й напомнил, как на самом деле много героев среди нас”, – отметил Зеленский.

Он напомнил, что в 2020 году в Украине и во всем мире началась эпидемия коронавируса.

“Весной мы все начали болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках многого нет. Почему? Просто некоторые потеряли нюх еще задолго до COVID. И вот все мы были – как в фильмах, когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование. Но в этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились: супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители “скорой”. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя. Наши суперпожарники и суперспасатели. И у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной”, – подчеркнул президент.

Он напомнил, что 2020-й был годом катаклизмов и годом, когда “разрушали стереотипы”.

“Например, [стереотип] что в Украине невозможно делать хорошие дороги. Этот миф пошел на все четыре стороны, по всем четырем 4 км новых дорог. Когда-нибудь вам будет 18, и вы сможете водить машину по украинским дорогам. Мы старались, чтобы за время, пока вы повзрослеете, эти дороги не постарели. И не устали. Этот год показал, что детскую больницу “Охматдет” можно достроить и не передавать, словно булаву, каждому следующему президенту Украины. Что можно “снести” памятник коррупции, установленный еще в 2004-м, и за восемь месяцев превратить легендарный долгострой страны в новый мост в Запорожье. А по всей Украине – отстроить 150 мостов. И мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты”, – добавил он.