Зеленский: Этот год напомнил нам, что такое тишина. 158 дней прекращения огня на Донбассе – дольше всего с начала войны

01.01.2021, 1:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

2020-й год снова доказал, что Украина своих не бросает. Об этом в ходе новогоднего обращения заявил президент Владимир Зеленский.

“Этот год показал, что для граждан с Донбасса и из Крыма можно сделать современные контрольные пункты въезда/выезда, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто – как к заложникам. Этот год показал, что можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны крупнейший в истории бюджет. Что государство может начать совместное строительство корветов и впервые за время независимости заказать у “Антонова” три новых украинских самолета. А проценты кредитов для бизнеса могут быть не 20%, 18% или 14%, а маленькими… 2020-й снова доказал, что Украина своих не бросает. И нам неважно, откуда возвращать своих людей – из подвалов ОРДЛО, российской тюрьмы или китайского Уханя”, – сказал президент.

Он напомнил, что в Украину в прошедшем уже году вернулись пленные моряки танкера из Ливии.

“И мы все равно счастливы – возвращаем ли 250 тысяч граждан, застрявших из-за карантина по всему миру, или одного украинца. Нашего защитника. Непокоренного Виталия Маркива”, – отметил Зеленский.

В 2020 году на фронтовом Донбассе было объявлено перемирие, которое сохраняется по сей день, подчеркнул президент.

“Этот год напомнил нам, что такое тишина. Слова “сегодня не стреляли”. Дни, когда в новостях говорят: “За сутки нет потерь”. Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяца, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше всего с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда. Но разве из-за этого – ненужного? Нет. И это тоже правда… Украинские защитники – лучшие в мире, они смелые и очень-очень сильные. Но, к сожалению, так происходит, и некоторых из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен. Он близко. Он обязательно будет”, – сказал Зеленский, обращаясь к детям.

Он также напомнил, что в 2020 году умерли известные украинцы – президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, композитор Мирослав Скорик и режиссер Роман Виктюк.

“Но [2020 год] подарил нам почти 300 тысяч новых граждан – мальчиков и девочек, родившихся в Украине в этом году. Давайте ради них выключим свой взрослый прагматизм и загадаем для Украины что-то очень смелое и почти фантастическое. Так, как это умеют делать наши дети”, – добавил президент.