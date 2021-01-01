Уборщица всея Руси

01.01.2021, 1:44, Разное

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Герой года — Марина Удгодская. В деревне Повалихино найдено волшебное слово.

Выборы главы никому не известного поселения Повалихино Чухломского района Костромской области в октябре 2020 года наделали много шума. Из 139 проголосовавших абсолютное большинство выбрало деревенским руководителем 35-летнюю уборщицу и кочегара администрации Марину Удгодскую. Перепугавшись и спрятавшись поначалу в избе, Марина Викторовна в конце концов заняла главный деревенский кабинет, который раньше сама и убирала, и выдержала свое первое испытание — нашествие прессы и телевидения со всего мира. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

История о наделении уборщицы властью не только над мусором, но и над богом забытой частью России, стала новым информационным хитом и первым приключением для всего Повалихино за многие годы. Если раньше корреспондент какой-нибудь Чухломской газеты «Вперед» добирался сюда раз в пять лет, то теперь в деревню на вертолете прилетела лично Ксения Собчак, как в песне крокодила, мечтающего об эскимо, а потом повалили журналисты и телевизионщики, осаждавшие огород и птичник Удгодской, как загадочная терракотовая армия.

О причинах такой бешеной популярности в Повалихино гадали все, включая саму бывшую уборщицу: благо русская деревня если чем теперь и богата, так это слухами, суевериями и страхами.

Если раньше в таких местах растили овощ и доили молоко, то теперь производят лучшие теории заговора в мире. Кто, где и зачем придумал коронавирус, куда деваются денежки, кому и что именно выгодно. За ответом на все эти страшные русские вопросы все, наверное, и тащатся в деревню за 500 с лишним верст от Москвы.

Жаль, не всегда здесь хоть что-нибудь находят, потому что все лежит прямо на поверхности: никто ничего не придумал, никому ничего не выгодно, все просто пропало:

не осталось ни работы, ни мужиков, ни учителей, ни врачей, ни коров, ни книг, ни денег, ни радости.

Надо распутывать не сложные заговоры, а делать хотя бы простейшие дела. Починить остановку автобуса или договориться, чтобы детей увозили в школу чуть позже, потому что сейчас они просыпаются слишком рано и час ждут в Чухломе начала занятий. Почти никто не может справиться даже с самым элементарным — выучить и произнести слова для праздника. Роль Деда Мороза в школе в этом году будет исполнять подруга Марина Удгодской, местная библиотекарь Марина Смирнова — мужчины текст запоминать не станут, да и в игры играть им теперь недосуг, у них теории заговора.

Со словами, слава богу, сейчас хоть немного разобрались. После недавней публикации «Новой газеты», в которой мы попросили читателей помочь Повалихинской библиотеке книгами, на деревню началось нашествие детской и взрослой литературы. По почте пришло больше ста посылок с книгами, игрушками и подарками со всей России. Лично губернатор Костромской области Сергей Ситников отправил две посылки, не забыл положить туда даже диски с музыкой. Из Костромы прислали тысячу книг. В один из недавних дней Марина Смирнова забрала с почты 24 посылки. Рабочий день у нее всего четыре часа, получает она в месяц всего шесть с половиной тысяч, но выглядит теперь совершенно счастливо — можно списать истрепанные книжки 50-х годов выпуска и поставить на полки что-то приличное и новое.

22 декабря. Библиотекарь Марина Смирнова с книгами, переданными читателями «Новой» для повалихинской библиотеки. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

— Я проработала в этой библиотеке девять лет, никогда мы тут такого не видели, — вспоминает бывшая библиотекарь Вера Борисовна Фирсова. — Присылали из Чухломы двадцать книг, самое большое, в год, да и все. А теперь хоть Марине есть с чем поработать. Если бы вот теперь кто-нибудь нашел хоть немного денежек, чтобы купить обои, было бы вообще прекрасно. Даже я ремонт тут не застала, мне о нем рассказывала еще прошлая библиотекарша.

— Ну ремонт ладно, — улыбается Марина Смирнова. — У нас раньше Андерсена не было никогда, а детишки спрашивали. Теперь, я думаю, им должно хватить на всех.

Сказочное слово, конечно, — важная вещь. Известно ведь: если его узнать или вспомнить, а потом еще и правильно произнести, могут произойти вполне невероятные вещи. Скажут его дети, и — раз! — найдется в РФ кто-то не безрукий и построит в Повалихино новую библиотеку. А там, глядишь, и дело какое-то начнется в деревне, зародится жизнь, чтобы она совсем тут не умерла. Бывают же такие властные слова, произнесенные к месту. Например, в 2020 году в РФ было произнесено слово «уборщица». И ведь работает. В деревне теперь говорят: вот Маринка Удгодская пойдет у нас теперь со временем на главу Чухломского района, а на ее место поставим новую уборщицу из администрации, ну а что, они хоть чистоту умеют наводить.

Магические слова хочет произнести и библиотекарь Марина Смирнова. Она написала их и решила накопить денег, чтобы опубликовать в «Новой газете» — у них в местной печати объявления обычно платные, все-таки надо как-то поддерживать теории заговоров. А мы попробуем устроить это дело по-простому, то есть просто так. Вот эти слова:

Марина Смирнова — читателям «Новой»:

«Часто бывает, что прочитанные книги грустно скучают и стареют на домашних полках. А ведь можно продлить им жизнь, подарив библиотеке, очень здорово, что среди всех нас есть такие люди, которые это понимают. Я и представить себе не могла, что откликнется столько неравнодушных людей. Благодаря вашему бескорыстию наш фонд пополнился нужной литературой. Выражаю огромную благодарность и признательность за подаренные библиотеке книги. Эти книги не только займут достойное место на полках, но и подарят радость другим читателям. Большое спасибо вам Всем! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Счастья Вам, здоровья, успехов во всем и всего наилучшего!»

Сергей Мостовщиков

Новая газета