 

Инвестиционное соглашение ЕС и Пекина угрожает мечтам Байдена об антикитайском альянсе с Брюсселем

01.01.2021, 1:30, Новости дня
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Недавнее инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем может встать на пути восстановления трансатлантических отношений при Джо Байдене, пишет Handelsblatt. Отмечается, что Байден планировал создать с ЕС альянс по противодействию КНР; теперь же реализация этого плана усложняется. По мнению бывшего главы Всемирного банка Роберта Зеллика, инвестиционное соглашение может вбить клин между ЕС и США.


Reuters

Ожидания европейцев от Джо Байдена крайне велики, пишет Handelsblatt: новое начало в трансатлантических отношениях, может, даже возобновление переговоров по торговому соглашению TTIP. Байден, в свою очередь, анонсировал «улучшение пошатнувшихся отношений с другими демократиями», более тесное сотрудничество с Европой и даже создание альянса для противодействия Китаю.

Однако Вашингтону могут не понравиться нынешние договорённости ЕС с Китаем, отмечает издание: в частности, в США раскритиковали недавно заключённое инвестиционное соглашение между Пекином и Брюсселем.

По мнению аналитика Eurasia Group Майкла Хирсона, новое инвестиционное соглашение показывает, как трудно будет Байдену создать альянс против Китая. Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик отмечает, что в ЕС выбрали неподходящее время для подписания соглашения. «Почему нельзя было немного подождать? Если бы ЕС и США объединили усилия, быть может, Китай тогда предложил бы более выгодные условия», — приводит издание слова Зеллика, опасающегося, что инвестиционная сделка может вбить клин между ЕС и США. По мнению Зеллика, ЕС разменял свои стратегические интересы на небольшую коммерческую сделку с КНР.

Впрочем, не все считают, что инвестиционная сделка ЕС и Китая навредит отношениям Брюсселя с США, пишет Handelsblatt. По словам экономиста Габриэля Фельбермайера, инвестиционное соглашение не помешает трансатлантическому альянсу. А эксперт Вероника Гримм отмечает, что Китай просто слишком велик, чтобы его изолировать. 



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