В США в статистику смертности от COVID-19 попали жертвы ДТП, самоубийцы и утопленники

01.01.2021, 1:30, Новости дня

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Законодатели штата Миннесота изучили тысячи свидетельств о смерти и пришли к выводу, что смертность от коронавируса в штате могли завысить на 40%. По мнению сенатора Скотта Дженсена, больницы искажали статистику ради повышенных государственных выплат. Такая же ситуация наблюдается по всей стране, отмечает Fox News.

Итак, их сопутствующим заболеванием были три огнестрельных ранения в грудь.

Некоторые законодатели штата Миннесота, изучив тысячи свидетельств о смерти в своём штате, заявляют, что смертность от COVID могли переоценить на 40 процентов. Член палаты представителей штата Мэри Фрэнсон и сенатор штата Скотт Дженсен теперь призывают к ковидной проверке в масштабах страны. Они с нами на связи.

Мэри, вы обнаружили некоторые весьма экстравагантные случаи «смертей от COVID». Так, одного человека выбросило из автомобиля во время ДТП. Но каким-то образом эту смерть тоже связали с COVID.

МЭРИ ФРЭНСОН, член палаты представителей штата Миннесота: Да, и об этом стало известно благодаря неравнодушным гражданам. Заметьте, мы слышали такие истории, мы слышали мнения о том, что происходит именно это, но некие неравнодушные граждане официально запросили эти данные, заплатили за эти файлы и передали их в мои руки, чтобы я посмотрела и увидела то же, что и они. Там было много данных, так что я обратилась за помощью к людям, которые очень хорошо в этом разбираются, в том числе к доктору Дженсену, чтобы они изучили эти записи о смертях.

И то, что я обнаружила, просто шокировало. Я ведь надеялась, что это миф. Но Миннесота и вправду классифицирует некоторые смерти как ковидные, когда это явно неоправданно. Послушайте, Марк, мы не можем допустить, чтобы людей, которые погибли в ДТП, совершили самоубийство или утонули, официально считали умершими от COVID.

В нашем штате введён локдаун, нашим детям теперь придётся носить маску во время игры в баскетбол и хоккей. Рестораны закрыты, мы можем поесть в ресторане, но только на улице. А сегодня в Миннесоте вьюга. Люди теряют заработок. Прямо сейчас происходит величайшее перераспределение материальных благ. И нам нужно провести проверку.

Стив, вы уже семь или восемь месяцев выражаете скептицизм по этому поводу. Ведь ещё в апреле вы отметили, что вас как доктора стимулировали к тому, чтобы завышать число смертей от COVID.

СКОТТ ДЖЕНСЕН, сенатор штата Миннесота: Вы совершенно правы, Марк. Хотя на самом деле меня зовут Скотт. Но я признателен…



О, прошу прощения! Простите меня. Кажется, когда я встречался с вами в последний раз, с вами был человек по имени… Да. Но вы правы, вы — Скотт. Мои извинения.

СКОТТ ДЖЕНСЕН: В апреле, когда Министерство здравоохранения и Центры по контролю и профилактике заболеваний решили изменить правила, действовавшие 17 лет, поощрять диагностику COVID-19 в ситуациях, в которых это при других обстоятельствах было бы немыслимо, они тем самым отказались от своей давней приверженности точному установлению события, послужившего причиной смерти человека.

Поступив так, они распахнули дверь. И я действительно ясно высказался на этот счёт, выразил свою тогдашнюю обеспокоенность. Не знаю, зачем им это делать, с врачами это не обсуждалось. И впоследствии мы увидели повышенные выплаты больницам для пациентов со страховкой «Медикэр», а потом — распределение коронавирусной финансовой помощи.

Опять-таки, старая пословица: «Ищи, кому выгодно». И мы видели, что, если больницы каким-то образом достигали 161 госпитализации с COVID-19, они получали право на выплату 77 тысяч долларов за каждую госпитализацию. По закону о помощи в связи с пандемией коронавируса. Причём этого порогового уровня они должны были достигнуть с января по 10 июня. Не думаю, что есть какие-то сомнения…

Да. И это… Да, продолжайте.

СКОТТ ДЖЕНСЕН: Не думаю, что есть какие-то сомнения в том, что были созданы неправильные стимулы. Откровенно говоря, это вина Центров по контролю и профилактике заболеваний.

И это совершенно поразительно. Вы правы, Скотт, и вы тоже правы, член палаты представителей Фрэнсон, нам нужна проверка в масштабах страны. Потому что каким-то образом мы получили искажённую статистику причин смертности в Миннесоте, Колорадо и по всей стране.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2020 года.