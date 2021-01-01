Путин так и не поздравил Зеленского с Новым годом

01.01.2021, 1:30, Новости дня

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Владимир Путин поздравил с Новым годом большинство мировых лидеров и международных организаций. Однако, передаёт «Телеканал новин 24», в поздравлении российский президент даже не упомянул Украину и Владимира Зеленского, а также Грузию, Латвию, Литву и Эстонию.



Reuters

Владимир Путин 31 декабря поздравил с Рождеством и Новым годом Байдена, Трампа, Лукашенко, Эрдогана и большинство других мировых лидеров государств и международных организаций. Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», он и словом не обмолвился о Грузии и Украине.

Избранного президента США Джо Байдена лидер РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом, выразил надежду на тесное сотрудничество стран, а Дональду Трампу пожелал здоровья и бодрости.

Кроме США, Путин упомянул в своём поздравлении прежде всего те страны, которые были в Советском Союзе: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Молдавию.

Порцию поздравлений получили также Аргентина, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Китай, Канада, Корея, Куба, Монако, Сербия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония.

Вспомнил глава РФ и Папу Римского, Великобританию в лице королевы Елизаветы II и премьера Бориса Джонсона, Венесуэлу и Сирию.

Поздравил Путин и международные организации: ООН, МВФ, МОК, ФИФА и УЕФА, международные федерации дзюдо и хоккея с шайбой, а ещё и ряд бывших глав государств. Однако, отмечает канал, во всём этом большом перечне так и не нашлось места Владимиру Зеленскому, а также Грузии, Латвии, Литве и Эстонии.