 

«Человечество оказалось не готово» – глава МИД назвал главную проблему украинского безвиза

01.01.2021, 1:30, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главную проблему безвиза для жителей его страны. Как пишет «Корреспондент», дипломат заявил, что человечество оказалось не готовым к пандемии коронавируса, в связи с чем и были заблокированы передвижения по миру, в том числе для украинцев.


Reuters

Украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем, а из-за пандемии коронавируса. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы постоянно работаем с ЕС, ищем такое решение, чтобы от пандемических проблем безвиза меньше страдали украинцы. Но ситуация в нашей стране не позволяет нам выйти на приемлемый показатель. Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, — это пандемия COVID-19», — отметил глава МИД.

При этом, по его словам, пандемия ввела в состояние паники даже самые развитые страны.

«Когда слышишь все эти разговоры о паспортах, вакцинации, 35 справках на входе и 15 на выходе, всё это показывает, что человечество оказалось не готовым к пандемии со всех сторон. Сейчас вся эта пыль осядет, будут приняты цивилизованные решения, правила путешествий, к которым мы привыкнем и будем по ним путешествовать», — резюмировал Кулеба.



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