 

Александр Невский поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом из Лос-Анджелеса

01.01.2021, 0:01, Разное
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“Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Шлю самые наилучшие пожелания из солнечного Лос-Анджелеса. Здоровья, счастья, бодрости духа и тела! Не забывайте про занятия спортом в 2021 году. Следите за моим блогом по фитнесу на “Дни.ру”, – отметил артист. Также он выразил надежду, что его советы помогут всем оставаться в форме и двигаться вперед.

Александр Невский называет себя русским Шварценеггером. С 2004 года культурист состоит в HFPA и каждый год голосует за фильмы, номинирующиеся на Золотой Глобус.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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