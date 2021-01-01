 

Британец едва не запоил себя водой до смерти в целях «лечения» COVID-19

01.01.2021, 0:56, Новости дня
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Житель Великобритании Люк Уильямсон оказался в больнице с отеком мозга из-за того, что ежедневно выпивал по пять литров воды, чтобы избавиться, как ему казалось от симптомов COVID, информирует Daily Mail.

Выпивая такое количество жидкости, британец вымыл почти весь натрий из своего организма. Всю неделю Люк чувствовал себя плохо, и ему посоветовали больше питья. Уильямосна спасла его жена, которая вызвала скорую после того, как ее муж упал в ванной, передает РИА «Новости».

«В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого количества воды», – рассказала жена Люка Лаура.

Несколько дней мужчина провел в реанимации на аппарате ИВЛ, сейчас он идет на поправку и вскоре сможет вернуться к нормальной жизни.



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