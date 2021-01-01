 

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Видео

01.01.2021, 0:03, Новости дня
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Видео: Офіс Президента України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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