Светлана Тихановская объявила об отставке с поста президента Белоруссии

01.01.2021, 0:51, Разное

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Новый президент Белоруссии Светлана Тихановская объявила об отставке с поста главы государства через полчаса после вступления в должность и передачи власти предшественником – Александром Лукашенко.

Об этом она заявила в новогоднем поздравлении белорусам, записанном на фоне Бундестага, с водруженными на него БЧБ-флагами.

– Отставка Александра Лукашенко настолько же нелегитимна, как и его правление. Я являюсь избранным народом президентом, что подтверждено международным сообществом, и именно моя отставка является законной и наиболее конституционной. Кроме того, Лукашенко не посоветовался со мной, когда принимал решение о своей отставке. Он тиран и никогда ни с кем не советуется. Я готова стать президентом Беларуси, но не раньше мая 2021 года. До этого времени у меня расписаны лекции в ведущих европейских вузах, а поскольку Беларусь – кандидат №1 на вступление в ЕС, я обязана исполнять все контрактные обязательства. До этого времени исполнять обязанности главы государства будет Сергей Тихановский. Я, как международно-избранный президент, назначаю его и.о президента. Надеюсь, Лукашенко выпустит его из тюрьмы, чтобы Сергей Леонидович мог полноценно исполнять свои обязанности, – заявила она в обращении.