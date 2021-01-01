Зеленський призначив Азарова прем’єр-міністром України

01.01.2021, 0:01, Разное

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Микола Азаров вдруге у своїй політичній кар’єрі обійме посаду прем’єр-міністра України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні. Він зауважив, що завжди з повагою ставився до «мудрого політика та економіста».

Повний текст привітання Зеленсьского публікує УНІАН.

«Дорогі українці! Ми пережили важкий рік. Я усвідомлюю, що ми не змогли досягнути усього чого прагнули, але в мене є ще декілька років на посаді президента. Я спробую використати цей час максимально ефективно. Цьогоріч нам завадив коронавірус, але вже наступного року наші партнери безкоштовно передадуть нам вакцину. Після цього й почнеться довгоочікуване відновлення нашої багатостраждальної економіки. Сьогодні вона знаходиться не в кращому стані, тому уряд конче потрібен новий сценарист. Я вдячний за плідну роботу на посаді Денису Анатолійовичу Шмигалю, але Україні потрібен більш досвідчений керманич. Саме тому я підписав указ про призначення на посаду голови уряду Миколи Яновича Азарова. Він має багатий управлінський досвід і добре знає українську економіку, знає які ін’єкції їй потрібні.

Микола Янович – справжній патріот України, який вимушено, під тиском з боку деструктивних сил залишив Україну, але при цьому не відмовився від українського громадянства, не взяв підданство країни-агресора, не зрадив нас. Хтось скаже, що він погано володіє українською. Ну то й що? Я теж не еталон. А хіба ідеально говорили українською міністры та інші посіпаки, яких пачками в країну завозивзлочинний режим Порошенка?

Оскільки проти Миколи Яновича у нас відкрито кримінальне провадження, а також за умовами надання йому політичного притулку в Російській Федерації, він не може залишати територію країни більше ніж на 10 днів у році, він керуватиме дистанційно. Безпосередньо у Києві уряд очолюватиме віце-прем’єр Віктор Медведчук, якого я призначив, опираючись на результати соціологічних досліджень. Сьогодні це один із найпідтримуваніших українцями політиків, лідер однієї з найчисельніших парламентських партій. Я впевнений, що Віктор Володимирович посилить наші переговорні позиції по Криму та Донбасу. Саме тому я і прийняв рішення про призначення його на цю посаду.

Сподіваюсь, що новий, 2021 рік, принесе вам більше радості і щастя ніж той, що минає. Бажаю вам міцного здоров’я та завжди повного гаманця. Я обіцяю вам зробити все залежне від себе, щоб це відбулось. З Новим вас, 2021 роком!» – сказано у новорічному зверненні президента.