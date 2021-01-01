В новогоднюю ночь Александр Лукашенко объявил об уходе с поста президента Беларуси

01.01.2021, 0:11, Разное

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В новогоднем поздравлении президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об окончании срока своих полномочий и добавил, что покидает пост.

Он отметил, что понимает сложившуюся социально-политическую ситуацию в стране и, «как настоящий патриот» не может поставить личные интересы выше интересов государства и его граждан.

Полный текст обращения Лукашенко приводит агентство Белта:

«Дорогие друзья! Я знаю, насколько критически вы относитесь ко мне в последние полгода. Я вижу, как вы выходите на площади и страдаете от милицейского беспредела. Поверьте, на это очень тяжело смотреть, а особенно мне. Я осознаю, что в этом есть часть и моей вины. Искренне надеюсь на ваше прощение, но если даже его не будет, я не в обиде на вас. Безусловно, я мог уйти намного раньше, но я решил сделать настоящий новогодний подарок, как сделал мой покойный друг экс-президент России Борис Ельцин, но я не буду назначать преемника. Знайте, Беларусь была, есть и будет демократическим государством. У нашего европейского народа нет другого пути. Мы не будем копировать опыт России, хоть мы союзное государство, но не тоталитарное. И хоть Россия не хочет продавать нам углеводороды по внутренним ценам, русский и другие народы, проживающие на территории Российской Федерации, всегда будут братскими для нас.

Как вы поняли, после разговора с ведущими мировыми лидерами и их дипломатами в Минске я решил передать власть Светлане Тихановской. Думаю, решение является логичным. Света – молодая умная женщина и начинающий политик, а наша родная Беларусь тоже женщина. Они должны понять друг друга. Я же навсегда уйду на пенсию в политическое небытие, но оставляю вас на человека, популярного в мире и готового к построению европейского общества в Беларуси. Вас ожидает много реформ. Мы получим новые модернизированные предприятия, европейские зарплаты, европейские суды и новую полицию. Наша продукция завоюет все крупнейшие рынки мира. Мы будем развивать изучение белорусского языка и поддерживать белорусскую культуру, при этом мы все изучим английский язык.

Ещё раз повторяю: я передаю страну в надёжные руки. Тихановская – замечательный президент, я бы и сам за неё проголосовал. А вас, друзья, поздравляю с Новым годом! Я вам дал ещё один повод для нового тоста. Не волнуйтесь! Всё будет хорошо».