Новогоднее обращение Путина в 2020 году стало самым продолжительным

01.01.2021, 0:04, Новости дня

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Новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента РФ в XXI веке. Оно было записано в Кремле и длилось шесть минут.

Первыми зрителями и слушателями поздравления традиционно стали жители Камчатки. В новогодних приветствиях президент часто отражает наиболее яркие события уходящего года. 31 декабря 2013 года Путин даже изменил формат своего выступления, записав его в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. Именно эта версия новогоднего обращения тогда была показана в полночь во всех часовых поясах, и только жители Камчатки успели увидеть еще и первое поздравление, записанное заранее в Кремле, напоминает ТАСС.

До нынешнего года хабаровское новогоднее обращение длительностью более четырех с половиной минут (по объему – 463 слова) было самым продолжительным у Путина. В остальные годы и он, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008–2012 годах, выступали перед боем курантов с менее развернутыми посланиями. Самым коротким по количеству слов – 191 – было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут.

Рекорд же по продолжительности новогоднего обращения остается за Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше десяти минут. То обращение первого президента РФ превышает по объему нынешнее поздравление Путина, причем без учета темпа речи, а лишь исходя из сухой статистики количества слов (628 и 601 соответственно). Путин в 1999 году тоже выступил с небольшим новогодним обращением в только что полученном статусе и. о. президента, и это был единственный раз, когда он записал такую речь сидя за столом. Со следующего раза и до сих пор глава государства всегда стоя поздравляет граждан РФ с Новым годом.

В обращении 2020 года Путин уделил много внимания теме пандемии. Путин отметил, что опасный вирус «перевернул привычный образ жизни», но ведь именно испытания побуждают «отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное». «Испытания и беды обязательно проходят, – сказал глава государства. – А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка».

Отдельные слова Путин посвятил тем, кто сейчас не может быть за новогодним столом. Он пожелал выздоровления заболевшим и отметил мужество врачей и медсестер, упомянул сотрудников экстренных служб и военных, подчеркнув, что благодаря всем, кто находится на посту, граждане РФ могут спокойно собраться у родных очагов для встречи Нового года.

Путин пожелал россиянам, чтобы «трудности уходящего года поскорее канули в Лету». Призвал верить в себя и не отступать перед сложностями, а также беречь сплоченность, которая является основой успехов страны в будущем. Президент выразил благодарность каждому из граждан и пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что выступление Путина в этом году оказалось более продолжительным, и высказали предположение, что связано это с особенностями 2020 года. «Тяжелый год добавил минуту. Новогоднее обращение Владимира Путина, завершающее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента РФ в XXI веке. Его продолжительность составила шесть минут», – написал в своем телеграм-канале журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.