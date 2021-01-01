Более 5 тыс. пассажиров встретят Новый год в поездах “Укрзалізниці”
01.01.2021, 0:02,
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Более 5,4 тыс. пассажиров встретят Новый год в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба “Укрзалізниці”.
По информации компании, в праздничные сутки будет курсировать 60 поездов.
“Самым популярным направлением среди пассажиров на Новый год традиционно является западное”, – говорится в сообщении.
К новогодним праздникам “Укрзалізниця” назначила два дополнительных поезда.
С 24 декабря “Укрзалізниця” запустила поезда №5/6 “Ужгород – Херсон” и №149/150 “Харьков – Ворохта”. 13 декабря “Укрзалізниця” запустила новый поезд – “Киев – Авдеевка”. Он курсирует ежедневно.
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