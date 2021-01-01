 

Более 5 тыс. пассажиров встретят Новый год в поездах “Укрзалізниці”

01.01.2021, 0:02, Новости дня
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Более 5,4 тыс. пассажиров встретят Новый год в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба “Укрзалізниці”.

По информации  компании, в праздничные сутки будет курсировать 60 поездов.

“Самым популярным направлением среди пассажиров на Новый год традиционно является западное”, – говорится в сообщении.

К новогодним праздникам “Укрзалізниця” назначила два дополнительных поезда.

С 24 декабря “Укрзалізниця” запустила поезда №5/6 “Ужгород – Херсон” и №149/150 “Харьков – Ворохта”. 13 декабря “Укрзалізниця” запустила новый поезд – “Киев – Авдеевка”. Он курсирует ежедневно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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