Более 5 тыс. пассажиров встретят Новый год в поездах “Укрзалізниці”

01.01.2021, 0:02, Новости дня

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Более 5,4 тыс. пассажиров встретят Новый год в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба “Укрзалізниці”.

По информации компании, в праздничные сутки будет курсировать 60 поездов.

“Самым популярным направлением среди пассажиров на Новый год традиционно является западное”, – говорится в сообщении.

К новогодним праздникам “Укрзалізниця” назначила два дополнительных поезда.