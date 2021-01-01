Мэра Рыбинска задержали за нарушение режима повышенной готовности

01.01.2021, 1:01, Эксклюзив

Теги: Общество, Праздник, Происшествия, Сарказм

Сегодня ночью стало известно, что мэра второго по величине города Ярославской области задержали за нарушение «режима повышенной готовности» (указ главы региона от 18.03.2020 № 47).

По данным источника ryb.ru, мэр Рыбинска был задержан компетентными органами у себя в деревне. Его обвиняют в нарушении режима повышенной готовности, введенного на основании Указа президента от 11 мая 2020 года «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019», постановления правительства от 1 апреля 2020 года «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», с учетом предложений главного санитарного врача от 09.11.2020 № 76-00-04/16-5594-2020.

По показаниям свидетелей, мэр города организовал и принял непосредственное участие в праздновании Нового года в ночь на 01 января 2021 года в ряде мест массового пребывания людей.

Так, по словам очевидцев (они же стали анонимными свидетелями), мэр поздравлял собравшихся с праздником, желал здоровья и предлагал «весело-весело встретить Новый год». При этом, руководитель города находился без медицинской маски, но скрыл свое истинное лицо под бородой, закамуфлированной под бороду Деда Мороза, а тело умышлено замаскировал красно-белым костюмом китайского производства.

По информации ryb.ru, подозреваемое лицо не удалось задержать на месте правонарушения, так как он скрылся, воспользовавшись суматохой вызванной возгласами террористической направленности «Елочка гори!», а также шумихой, вызванной праздничными фейерверками.

По данным местных СМИ, сейчас проводится проверка, в ходе которой будет установлено, был ли так называемый «добрый дед» с площадей им. П.Ф. Дерунова и у ДС «Полет», заснятый на видеоблогерами TikTok, мэром Рыбинска, или же это было некое иное лицо неизвестного пола.

В следственных органах сообщили, что по результатам экспертизы, будет принято дальнейшее решение о привлечении к моральной ответственности виновного лица и/или прекращении производства по делу в связи с отсутствием подозреваемых и факта правонарушения.