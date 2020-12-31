 

Билан поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 0:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

2020-й был для артиста непростым, однако в его жизни были и положительные моменты. Например, музыкант купил дом мечты.

Артист пожелал, чтобы в 2021 году отсутствовали плохие новости. Также звезда хочет, чтобы человечество скорее адаптировалось к коронавирусу. “Чтобы болезнь отошла куда-нибудь на второй план”, – мечтает Дима Билан.

Музыкант пожелал читателям издания “Дни.ру”, чтобы родные и близкие не болели. “И еще много поводов для улыбок! Ладно? Договорились!” – добавил артист.

Полную версию поздравления Димы Билана с Новым годом можно посмотреть на сайте “Дни.ру”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Лукашенко потребовал от России объяснений из-за обнаруженных под Минском бойцов ЧВК Вагнера

17.08 / В Пензе вывели первого в мире либертарианца со словарным запасом более 2000 слов

24.09 / В Минске таксист спас убегавшего от силовиков демонстранта

29.11 / Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко

27.07 / Что будет с ценами на продукты в августе

09.07 / Молочные продукты не предупреждают остеопороз и переломы при менопаузе

05.11 / «Моя книга легла в обвинение»

10.07 / Красноярск сильно затопило после ливня

01.10 / Мастерство перевоплощений: 5 ярких ролей Юлии Снигирь

12.08 / 5 экологичных брендов, на которые стоит обратить внимание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска