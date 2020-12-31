Билан поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 0:06, Разное

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2020-й был для артиста непростым, однако в его жизни были и положительные моменты. Например, музыкант купил дом мечты.

Артист пожелал, чтобы в 2021 году отсутствовали плохие новости. Также звезда хочет, чтобы человечество скорее адаптировалось к коронавирусу. “Чтобы болезнь отошла куда-нибудь на второй план”, – мечтает Дима Билан.

Музыкант пожелал читателям издания “Дни.ру”, чтобы родные и близкие не болели. “И еще много поводов для улыбок! Ладно? Договорились!” – добавил артист.

Полную версию поздравления Димы Билана с Новым годом можно посмотреть на сайте “Дни.ру”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)