«Я рада, что помогла вам обрести надежду и подарила новую Конституцию»: Валентина Терешкова поздравила россиян с Новым годом

31.12.2020, 23:51, Разное

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Приятный сюрприз к Новому году зрителям решили сделать федеральные телеканалы. В 23:50 по московскому времени поздравила россиян герой СССР, автор важнейшей из поправок к Конституции – Валентина Терешкова. Тем самым, первая в мире женщина-космонавт предварила новогоднее поздравление Президента России Владимира Путина.

«Дорогие друзья! Заканчивается очередной сложный год, в котором нам пришлось пережить тяжёлые моменты. Пандемия коронавирусной инфекции коснулась многих семей, но мы, сплотившись, смогли победить этого невидимого глазу недруга. Этому способствовало народное единение. Мы дисциплинировано носили маски, соблюдали социальную дистанцию, многие из вас пережили финансовые трудности из-за потери рабочего места, бизнеса и роста цен, но мы победили, как победили в 1945-м. Мы снова повторили наш подвиг через много лет спустя, в год 75-летия Великой Победы, в награду за это мы войдём в новый, 2021-й год, с отечественной вакциной.

2020-й год подарил нам и много приятных моментов. Кто-то женился, у кого-то появился ребёнок, кто-то взял ипотеку, некоторым гражданам на внушительные суммы были проиндексированы социальные выплаты, но главным из наших общих успехов стало принятие поправок к Конституции. Именно изменения, за которые большинство граждан отдали свои голоса на референдуме, позволяют нам с уверенностью смотреть в светлое будущее. Обновлённая Конституция, в которую я внесла хоть всего одну, но важнейшую из поправок, закрепляет социальные гарантии, право на достойные зарплаты и пенсии, качественную медицину и образование, защищает наши границы от посягательств других государств, а главное, наделяет власть большими полномочиями, которые необходимы ей, чтобы эффективнее заботиться о людях. Я рада, что помогла вам обрести надежду и подарила новую Конституцию!

В Новом году желаю вам взять всё самое лучшее из уходящего года, а всё худшее – оставить в прошедшем году. Я, как депутат Госдумы, обещаю вам принять много новых законопроектов, которые улучшат вашу жизнь, а сегодня поздравляю всех вас с Новым годом»!