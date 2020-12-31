В последнем новогоднем обращении Меркель назвала пандемию «проблемой столетия»

31.12.2020, 23:46, Новости дня

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Центральной темой новогоднего обращения канцлера Германии Ангелы Меркель к своим согражданам стала пандемия коронавируса, пишет Süddeutsche Zeitung. Она поблагодарила немцев за дисциплинированность в соблюдении мер социального дистанцирования, а также медицинских работников — за их самоотверженный труд. Не исключено, что это поздравление может стать последним в политической карьере главы ФРГ, отмечает издание.



Reuters

В новогоднем обращении канцлера Германии Ангелы Меркель в 2020-м центральной темой стала пандемия COVID-19, которую она назвала «проблемой столетия», пишет Süddeutsche Zeitung. По её словам, вирус проник «в наши тела и наши жизни». Глава ФРГ поблагодарила граждан своей страны за дисциплинированность в соблюдении мер социального дистанцирования, а также работников медицинской и других сфер за их самоотверженный труд. Она также напомнила, что государство оказало экономике «беспрецедентную» по своим объёмам помощь.

В своей речи Меркель также вспомнила о 30 тыс. погибших от коронавируса и их родственниках, которых наверняка огорчает то, что некоторые продолжают несерьёзно относиться к этой угрозе и распространять «циничные и жестокие теории заговора». Важную часть обращения канцлер также посвятила тем, кто первым сделал себе вакцину: «У надежды их лица». Сама она также собирается привиться¸ когда её очередь подойдёт.

Но Меркель предостерегла от слишком завышенных ожиданий. По её словам, кризис быстро не закончится. «Нашу страну ждут трудные времена, — сказала она. — Это продлится ещё довольно долго». И она прекрасно знает почему. Ещё до её поздравления министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что с 5 января ограничения не будут отменены: «В этой ситуации я не вижу пути вернуться к образу жизни до карантина».

Не исключено, что в качестве канцлера Меркель поздравляет в этом году своих сограждан в последний раз. Только если выборы в бундестаг затянутся, как в 2017 году, она, возможно, к наступлению следующего Нового года всё ещё будет занимать свой пост. Тогда она выступит с обращением ещё раз, но скорее всего Меркель будет сидеть дома у телевизора и смотреть на своего преемника, заключает Süddeutsche Zeitung.