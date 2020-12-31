Нэшвиллского террориста, устроившего взрыв на Рождество, могли разоблачить ещё в 2019 году

31.12.2020, 23:46, Новости дня

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В минувшее Рождество в американском городе Нэшвилл прогремел мощный взрыв, разрушивший десятки заведений и квартир. Как пишет CNBC, городская полиция ещё полтора года назад получила сигнал о том, что Энтони Уорнер делает бомбы в своём фургоне, однако не смогла ни поговорить с ним, ни провести обыск.

О том, что Энтони Уорнер опасен, полицию предупреждали почти за полтора года до рождественского взрыва в Нэшвилле. Как сообщается, женщина, с которой Уорнер тогда состоял в отношениях, рассказывала полиции Нэшвилла, что он делает бомбы в кемпинговом фургоне по месту жительства.

Это старое сообщение вызывает новые вопросы о взрыве и о том, можно ли было его предотвратить. В результате взрыва пострадали не менее трёх человек, уничтожены десятки заведений и жилищ.

За этой историей следит репортёр Том Уинтер, автор журналистских расследований NBC. Том, как полиция распорядилась информацией, полученной в 2019 году?

ТОМ УИНТЕР, корреспондент NBC News: Да, Контесса, они говорят, что приходили и пытались расследовать это. По сути, они сделали вот что. У них был такой случай — по номеру 911 им позвонил адвокат, он заявил, что у его клиента, по-видимому, у подруги Уорнера, могли быть суицидальные мысли. Полиция пришла, поговорила с ней, а в ходе этого диалога и в ходе звонка по номеру 911 всплывала информация о том, что Уорнер либо делает бомбы, либо знает, как их делать. Эта информация была записана.

Полиция заявляет, что приходила, стучалась в дверь, пыталась поговорить с Уорнером. Вдобавок к этому они связались с адвокатом, и тот сказал: «Послушайте, я поступлю как адвокат, посоветую ему не впускать вас в дом и в фургон на заднем дворе». Именно там, по словам подруги, он мог изготовлять бомбы. Но он (адвокат. — ИноТВ) сказал, что тот знает, как их изготовить. На этом этапе полицейские, похоже, больше ничего не сделали для расследования.

После попытки вступить в контакт с Уорнером они обратились в ФБР. Согласно записям и заявлениям ФБР и полиции, это обращение было просто запросом о проверке личных данных. Этим ФБР занимается сотни, если не тысячу раз в день. Их не просили начать расследование, не просили присмотреть в дальнейшем. На этом, Контесса, всё и закончилось. И сегодня эта реакция вызывает вопросы.

Я знаю, что вы, Том, сообщаете о теориях заговора, к которым сейчас присматривается следствие…

ТОМ УИНТЕР: Совершенно верно! Они до сих пор пытаются разобраться, каков был мотив и что за всем этим стояло. В рамках этого они присматриваются к различным теориям заговора, в которые мог верить этот человек, Энтони Уорнер, или которые он мог обсуждать с другими людьми. Итак, они попытались поговорить с целым рядом людей — со знакомыми, родственниками. Его мать сотрудничает со следствием.

И они обнаружили, в частности, кое-что невероятное. По-видимому, он мог верить в рептилоидов: мол, некоторые люди в высших эшелонах власти и в Голливуде на самом деле ящерицы с другой планеты. Конечно же, это совершенно безосновательно. К ним причисляют Боба Хоупа, Джастина Бибера, семью Обамы, семью Клинтон…

Сейчас, на самом деле, рассматриваются несколько различных теорий заговора. Действительно ли он в них верил? Это ли послужило причиной теракта? В том числе людей спрашивают, верил ли он в теории заговора по поводу AT&T и 5G. Во всём этом придётся разбираться. Работу на месте преступления, вероятно, завершат уже в пятницу, но пройдёт ещё несколько недель, прежде чем они установят мотив, Контесса.

Ясно. Спасибо, Том.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2020 года.