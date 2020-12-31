Мнение: Цветная зависимость
31.12.2020, 23:44,
Разное
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Сербию, Ливию, Йемен и Сирию забыли.
Источник: Colonel Cassad
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31.12.2020, 23:44,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Сербию, Ливию, Йемен и Сирию забыли.
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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