 

Мнение: Цветная зависимость

31.12.2020, 23:44, Разное
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Сербию, Ливию, Йемен и Сирию забыли.

Источник: Colonel Cassad



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