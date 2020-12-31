 

Силы на мечту – Личное мнение

31.12.2020, 23:28, Разное
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Мои хорошие, давайте вместе помечтаем?

Когда 2020 года осталось всего несколько часов, давайте на минутку отложим в сторону вилки, отставим бокалы и задумаемся.  

Пусть каждый и каждая из вас задумается о своей мечте.


  Фото: Моё  

Надеюсь, у вас — после всех трудностей и неопределённостей 2020 года — остались силы на мечту.

Если нет, то пусть прямо сейчас случится предновогоднее чудо, и вы вдруг почувствуете, что силы есть.  

Есть силы мечтать, любить, созидать.

Вовсе необязательно созидать что-то великое — то, чем будет восхищаться весь мир.

Важнее, на мой взгляд, созидать каждый день то, что вызывает улыбки на лицах ваших родителей, смех у ребёнка, нежность в глазах мужа или жены.

Чтобы созидать вокруг себя счастливую жизнь, нужно быть сильным человеком. Именно этого я и хочу пожелать вам в наступающем году: большой внутренней силы.  

Той силы, которой хватит на претворение вашей мечты в жизнь и на заботу о себе и о близких.  

Я вас очень люблю. Именно поэтому даже в новогоднюю ночь я — с вами.

  О чём мечтаете? Как настроение? Радуйтесь, жалуйтесь: я посижу с вами немножко.

Источник: Лена Миро



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