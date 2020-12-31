Силы на мечту – Личное мнение
31.12.2020, 23:28,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Мои хорошие, давайте вместе помечтаем?
Когда 2020 года осталось всего несколько часов, давайте на минутку отложим в сторону вилки, отставим бокалы и задумаемся.
Пусть каждый и каждая из вас задумается о своей мечте.
Фото: Моё
Надеюсь, у вас — после всех трудностей и неопределённостей 2020 года — остались силы на мечту.
Если нет, то пусть прямо сейчас случится предновогоднее чудо, и вы вдруг почувствуете, что силы есть.
Есть силы мечтать, любить, созидать.
Вовсе необязательно созидать что-то великое — то, чем будет восхищаться весь мир.
Важнее, на мой взгляд, созидать каждый день то, что вызывает улыбки на лицах ваших родителей, смех у ребёнка, нежность в глазах мужа или жены.
Чтобы созидать вокруг себя счастливую жизнь, нужно быть сильным человеком. Именно этого я и хочу пожелать вам в наступающем году: большой внутренней силы.
Той силы, которой хватит на претворение вашей мечты в жизнь и на заботу о себе и о близких.
Я вас очень люблю. Именно поэтому даже в новогоднюю ночь я — с вами.
О чём мечтаете? Как настроение? Радуйтесь, жалуйтесь: я посижу с вами немножко.
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет